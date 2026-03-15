Diputada de Morena acusa poco tiempo de anticipación en las convocatorias a sesiones

Jorge Barrientos

La diputada local de Morena, Graciela Palomares Ramírez, señaló la importancia de fortalecer la responsabilidad y coordinación del personal administrativo del Congreso de Puebla, con el objetivo de evitar retrasos en los procesos legislativos.

La legisladora explicó que, en ocasiones, las convocatorias a sesiones o reuniones de comisión se realizan con poco tiempo de anticipación, lo que dificulta la confirmación de asistencia de algunos diputados que ya cuentan con otras actividades programadas.

Palomares Ramírez indicó que estos factores pueden generar demoras en el trabajo de las comisiones, por lo que consideró necesario mejorar la organización interna para facilitar el desarrollo de las actividades legislativas.

La diputada comentó que recientemente expresó esta inquietud a través de la red social X, con la intención de visibilizar la necesidad de mejorar los procesos internos sin generar confrontaciones.