¿Ansiedad? Estos son los cinco pasos recomendados para afrontar este mal

Excelsior

El Instituto Superior de Estudios Psicológicos (ISEP-metrodora) y la psicoterapeuta Mar Chávez plantearon una guía de 5 pasos para afrontar la ansiedad convirtiendo la autocrítica en un diálogo interno saludable y así “hablarnos bien”.

Se basa en que ese diálogo consigo mismo influye en la salud mental, la toma de decisiones y la manera de interpretar la realidad: cómo se afrontan los errores, la presión diaria, los conflictos personales y la incertidumbre.

Por eso, desaconseja el tono demasiado autocrítico, que en muchas personas pasa desapercibido, pero “acaba minando la autoestima, aumentando el estrés y la ansiedad, y dificultando la regulación emocional”.

Cinco pasos para afrontar la ansiedad

1. constatar cada día frases propias habituales y preguntarse si nos hablamos como haríamos con alguien a quien queremos.

2. Escribir qué dice nuestra ‘voz crítica’ y responderle compasivo pero realista, como lo haría un amigo.

3. Observar nuestro pensamiento negativo y plantear una alternativa más realista, sin negar lo que sentimos pero evitando interpretaciones rígidas.

4. Sustituir nuestros mensajes internos duros por otros amables, sin caer en el autoengaño (por ejemplo ‘Estoy en proceso y aprendiendo’ en vez de ‘No sirvo para nada’).

5. Reforzarlo cada día con pequeños hábitos, como recordatorios visuales, frases ‘ancla’, ejercicios de autocompasión o breves meditaciones.

La psicóloga y directora de Proyectos Formativos de ISEP-metrodora, María Beatriz Pereira Reis, destaca que cada uno es más que sus pensamientos: “Cuando aprendemos a gestionarlos y actuar a pesar de ellos, nuestro diálogo interno se convierte en un motor de bienestar”.

El estrés y el embarazo

Por otra parte, un estudio realizado por el Hospital de Niños de Bostón, en Estados Unidos, demuestra que el estrés durante el embarazo puede afectar al desarrollo y la salud del cerebro en el feto; el descubrimiento podría ser un objetivo potencial para una intervención temprana ante trastornos del neurodesarrollo infantil.

La investigación, dirigida por el doctor Brian Kalish, médico de la División de Medicina Neonatal del hospital, publicada en la revista ‘Nature Neuroscience’. Según se desprende del estudio, los cambios en el microbioma y la activación del sistema inmunitario de la madre se vinculan en muchos casos a un mayor riesgo de trastornos en el neurodesarrollo infantil. Las consecuencias de este eje intestino-inmunitario entre madre y feto pueden tener peores resultados en los cerebros masculinos, y hay casos en los que se podría plantear una intervención temprana.

A diferencia de otros estudios realizados con adultos, esta investigación se centra en la etapa del desarrollo cerebral embrionario, momento en el que el cerebro es más vulnerable. “Nuestro conjunto de datos captura las interacciones dinámicas de la señalización inmunitaria en una etapa en la que el cerebro es altamente vulnerable”, detalla.

Para este estudio, utilizaron el cerebro embrionario de un ratón durante la mitad y el final de la gestación e integraron la transcriptómica espacial ‘in situ’ (MERFISH) con datos de secuenciación de ARN de células individuales. Así, pudieron observar la actividad de los genes, ver las consecuencias de las alteraciones de la inmunidad intestinal materna en las respuestas del cerebro en desarrollo e identificar casos en los que existiese una diferenciación neuronal anormal