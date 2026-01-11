Recuperar la movilidad también es un propósito de Año Nuevo

Staff/RG

Para quienes usan una prótesis, comenzar el año con metas de movilidad implica volver a caminar, trabajar, y retomar actividades diarias con autonomía y dignidad.

Cada inicio de año está lleno de propósitos: mejorar la salud, retomar hábitos y ser más activos. Sin embargo, para un número importante de personas que viven con amputaciones, recuperar la movilidad no es solo un objetivo físico, sino una meta de reconstrucción de un proyecto de vida.

En México, la realidad muestra la magnitud del desafío: más de 780 000 personas viven con una amputación en el país, según datos oficiales del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), pero solo alrededor del 10% de ellas cuenta con una prótesis y muchas carecen de la capacitación adecuada para usarla adecuadamente.

Este dato cobra aún más relevancia cuando se considera que el acceso a dispositivos de apoyo como prótesis u órtesis es escaso a nivel global, y tan solo uno de cada 10 personas que necesita productos asistidos realmente los recibe, según estimaciones de la Organización Mundial de la Salud (OMS).

A nivel nacional, la inclusión de tecnologías de apoyo —como prótesis, órtesis y otros dispositivos de movilidad— se ha destacado como un eje estratégico para garantizar la plena participación social y la inclusión de las personas con discapacidad. El Consejo Nacional para el Desarrollo y la Inclusión de las Personas con Discapacidad (CONADIS) reconoce que estas herramientas son fundamentales para superar barreras físicas y sociales, y avanzar hacia una sociedad más accesible y equitativa.

“Para quienes usan una prótesis, comenzar el año con metas de movilidad implica volver a caminar, trabajar, hacer ejercicio, jugar con sus hijos o retomar actividades diarias con autonomía y dignidad”, indica René Govea, protesista y ortesista, egresado del Instituto Nacional de Rehabilitación y actual director de Mobility México para Ottobock.

Por su parte, Mónica Guadalajara, country manager para Ottobock México, Centro América y el Caribe afirma que: la tecnología se combina con la voluntad humana. Es decir, lo usuarios buscan desde aprender a usar una nueva prótesis hasta construir fuerza, equilibrio y confianza paso a paso”.

En este sentido, recuperar la movilidad no es solo una cuestión médica o tecnológica, sino un propósito que conecta el cuerpo, la identidad y el sentido de pertenencia a la comunidad. Para un número importante de personas amputadas y sus familias, el nuevo año representa una oportunidad para transformar obstáculos en logros, y barreras en caminos para volver a moverse y participar con plenitud en la vida diaria.

Al respecto Ottobock ofrece productos innovadores en las áreas de ortésica y protésica para pacientes que sufren de amputaciones, lesiones o enfermedades neurológicas. Sus materiales incluyen: microprosesadores y sensores que permiten una movilidad eficiente, entre otros.