Encuentran a hombre sin vida dentro de un vehículo en Xopanapa

Cayó más de 20 metros al barranco

Abelardo Domínguez

Durante la noche del viernes, bomberos de Huauchinango, asistieron a la localidad de Xopanapa, donde había sido reportada la localización de vehículo en barranco.

En el lugar, fue encontrado un vehículo Volkswagen Pointer con Placas de Circulación UKS-8258 del estado de Querétaro; en su interior el cuerpo de un hombre sin vida, con signos de descomposición.

Lamentablemente, era el cuerpo de Filogonio “N”, joven de 22 años de edad que era buscado desde el pasado 2 de enero cuando salió en su automóvil de su domicilio en la omunidad de Los Naranjos en Xicotepec, sin que se tuviera rastro de él hasta la noche de ayer.