Clausuran el relleno sanitario de Huehuetla y multan al ayuntamiento

Erika Méndez

La Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) clausuró el relleno sanitario de Huehuetla y multó al ayuntamiento.

El cierre se realizó por diversos incumplimientos en materia ambiental. que representaban riesgos para el suelo, agua, y salud de la población.

En tanto, la multa por 200 mil 257 presos fue interpuesta, porque la administración municipal no presentó los estudios técnicos y análisis previos obligatorios para la construcción y operación de sitios de disposición final de residuos.