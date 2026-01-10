Alinea México su estrategia comercial con EEUU

Staff/RG

La miscelánea fiscal para 2026 muestra un aumento en los aranceles mexicanos a países con lo que no se tiene tratado, como China, alineándose a los intereses de Estados Unidos de cara a la renegociación del T-MEC este año.

Razones económicas de peso tiene México para que su estrategia comercial de 2026 se adapte a los condicionamientos que se han puesto de cara a la renegociación del Tratado México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC), cuyo objetivo para el vecino país del norte y principal socio comercial tiene que ver con el freno a China como principal potencia comercial a nivel mundial.

Este análisis se ventila en el número 24 del Boletín de análisis económico de la Escuela de Negocios ITESO (ENI), en el cual se toca el tema de la miscelánea fiscal 2026, que introduce ajustes relevantes en el Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS), así como mayores retenciones a plataformas digitales y la modificación de aranceles a mil 463 fracciones arancelarias de importaciones provenientes de países sin tratado con tasas que oscilan de 5 a 50 por ciento.

“Estos nuevos aranceles tienen una señal clara de que México se va a alinear con Estados Unidos. Lo relativo a los aranceles a países sin tratado básicamente se refiere a Asia, con los cuales tenemos un equivalente de importaciones de 44 por ciento. Y solamente China representa la mitad de esas importaciones y no tiene acuerdo de libre comercio con México”, explica Mireya Pasillas, académica de la ENI y responsable editorial del boletín.

La académica destaca que Estados Unidos ve a China como su principal rival en materia económica, no solamente política. Hay estimaciones de que en esta década o a principios de la siguiente, la economía china podría rebasar a la norteamericana en tamaño y en Producto Interno Bruto (PIB).

Esta situación representa un riesgo para la hegemonía mundial estadounidense, por lo que la administración de Donald Trump busca a frenar a sus rivales y para ello exige a México que tome distancia del gigante asiático. Estos cambios reflejan un alineamiento en el contexto de la revisión del T-MEC, que es vital para México al ser Estados Unidos su principal destino exportador.

“Esta reforma a los aranceles a países que no tienen tratado con México se considera una parte de ese alineamiento que México está teniendo y quiere mandar la señal a Estados Unidos de que piensa hacer algo. El 2026 va a ser un año de mayor incertidumbre por todas las cuestiones geopolíticas, pero también con los cambios fiscales y la miscelánea que ya entró en vigor el primero de enero, pues va a afectar tanto a los consumidores como a las empresas en general”, menciona Pasillas.

Publicados el 29 de diciembre pasado en el Diario Oficial de la Federación (DOF), estos cambios son a mil 463 fracciones arancelarias, con incrementos diferenciados de entre cinco y 50 por ciento. “Básicamente donde se están dando estos cambios en las fracciones arancelarias es en plásticos, en manufacturas de cuero, productos de cuidado personal y limpieza”, señala Pasillas.

“Tenemos también principalmente en textiles y calzado, y uno de los argumentos de estos nuevos aranceles a países sin tratado es que se quiere proteger esas industrias aquí en México. Tenemos impuestos de aranceles en juguetes del 30 por ciento y a metales van desde el cinco hasta el 50 por ciento”, añade.

Lo anterior se espera que se convierta en una presión, tanto a los consumidores de productos finales como a empresas en México. Ello tendrá, a su vez, implicaciones en la generación de empleos.

Otro de los cambios fiscales importantes para 2026 es el incremento de 83.62 por ciento en la cuota que se paga por bebidas azucaradas, pues pasó de 1.65 pesos a 3.08 pesos por litro. En el caso de otras bebidas no azucaradas, pero que tienen edulcorantes, hubo una imposición del IEPS de 1.5 pesos por litro.

En el IEPS hay también una tasa de impuesto nueva de 200 por ciento al tabaco y de 32 por al tabaco labrado enteramente a mano, así como una cuota adicional por la importación por cigarro, que se quedó en 0.85 pesos por cigarro. Este hecho representa un crecimiento de 20 centavos con respecto a 2025. En juegos de apuestas hay un crecimiento de 50 por ciento, mientras que en las gasolinas el aumento del IEPS fue solamente inflacionario, de 3.79 por ciento.

Además hay cambios en las retenciones del ISR a los servicios que se prestan por medio de plataformas digitales, de uno a 2.5 por ciento, mientras que las personas morales que venden a través de plataformas –como Mercado Libre o Amazon– también tienen un aumento de cuatro por ciento.

El documento considera que si bien estas medidas fortalecen la recaudación y la fiscalización, también generan presiones inflacionarias, distorsiones en precios energéticos y mayores costos para sectores intensivos en insumos importados.

Crecen exportaciones jaliscienses casi 90 por ciento

En el tercer trimestre de 2025 las exportaciones de Jalisco tuvieron un crecimiento anual extraordinario de 89.1 por ciento, de acuerdo con lo que reportó el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), el 23 de diciembre pasado, al publicar las estadísticas por entidad.

En este periodo, Jalisco exportó bienes por un total de 13 mil 839 millones de dólares, lo que representó un crecimiento muy por encima del promedio nacional, resultado que no sólo contrasta con el crecimiento más moderado observado en trimestres previos, sino que constituye el mayor nivel registrado para un tercer trimestre desde que se tiene información comparable.

El boletín indica que, en el acumulado enero-septiembre, las exportaciones alcanzaron 32 mil 546.4 millones de dólares, con un aumento anual de 52.3 por ciento, lo que confirma que el dinamismo observado en el trimestre no es un fenómeno aislado, sino parte de un desempeño excepcional a lo largo de 2025.

En términos de participación nacional, Jalisco concentró 9.1 por ciento de las exportaciones del país en el tercer trimestre, ubicándose como el quinto estado exportador, por detrás de Chihuahua, Coahuila, Nuevo León y Baja California. Con ello, el estado se consolida como la principal entidad no fronteriza exportadora.

El tema es que la estructura sectorial de las exportaciones de Jalisco muestra una concentración sin precedentes de 70 por ciento en la industria electrónica. “Ese sector no tiene un efecto de arrastre para el resto de los sectores, no los va a jalar para que crezcan. Entonces, el gobierno del estado de Jalisco lo que tiene que buscar es una política económica de apoyar al resto”, añade Pasillas.

El boletín, que también incluye información sobre mercado laboral, balanza comercial —con superávit a favor de México de 662.8 millones de dólares— y exportaciones por entidad, puede descargarse en https://ite.so/1×824.