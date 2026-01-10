Se dio a conocer el calendario de La Súper Copa 2026

Staff/RG
Se dio a conocer el calendario 2026 de la Súper Copa 2026, el cual será de nueve fechas en plazas diferentes e iniciará en Mérida, Yucatán y finalizará en Puebla.
El inicio de temporada está programado para el 22 de febrero en el Autódromo Emerson Fittipladi, tal como había ocurrido en el 2025 y el cierre será el 8 de noviembre en el Miguel E. Abed.
La organización hizo saber que se elaboró un calendario en el que no se repite ninguna plaza lo cual beneficia no solamente a los patrocinadores de los equipos de las diferentes categorías que forman parte del serial que son: GTM Pro 1, Pro 2 y Light, Tractocamiones, F5 y Mexbike.
Se decidió también que durante la disputa del Mundial de Fútbol no se realizará ninguna carrera en virtud que en México hay muchos aficionados a ese deporte y entonces no es conveniente efectuar ninguna carrera en esa época, porque la atención en muchos países del mundo está centrada en ese evento.
Se agrega como plaza nueva Chiapas y las otras son las que normalmente visita el serial, incluida la Súper Copa Roshfrans-SpeedFest que se correrá en el Autódromo Hermanos Rodríguez de la ciudad de México.
Calendario Súper Copa 2026
- Febrero 21-22 YUCATÁN
- Febrero 28-Marzo 1 CHIAPAS
- Marzo 21-22 AGUASCALIENTES
- Abril 25-26 MONTERREY
- Mayo 23-24 QUERÉTARO
- AGOSTO 1-2 SÚPER COPA ROSHFRANS-SPEEDFEST
- AGOSTO 29-30 CHIHUAHUA
- OCTUBRE 3-4 LEÓN
- NOVIEMBRE 7-8 PUEBLA
