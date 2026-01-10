Oposición de Venezuela suma 17 presos políticos liberados en lento proceso de excarcelaciones

Excelsior

La principal coalición opositora de Venezuela informó el sábado que 17 presos políticos quedaron en libertad como parte del lento proceso de excarcelaciones impulsado por el gobierno bajo presión de Estados Unidos, aunque organizaciones civiles mantienen que cientos de detenidos aún esperan su liberación.

La Plataforma Unitaria Democrática publicó el balance en su cuenta en X, sin detallar los nombres de quienes fueron liberados, y señaló que otras organizaciones reportan alrededor de 12 excarcelados dentro de un universo estimado de entre 800 y 1.200 detenidos considerados presos políticos.

Decenas de familias han pasado dos días durmiendo a las afueras de centros de detención como El Rodeo I, en las afueras de Caracas, a la espera de noticias sobre la liberación de sus seres queridos. Los custodios, según testigos, afirmaron no tener información sobre nuevos excarcelados. La coalición opositora clamó por una aceleración del proceso.

“Exigimos que se aceleren los procesos de excarcelaciones para que finalmente cese el sufrimiento de los presos políticos y sus familiares”, dijo la Unidad en un comunicado.

El gobierno venezolano anunció el jueves la liberación de un “número importante” de detenidos, incluidos extranjeros, en lo que calificó como un gesto de paz en medio de la aguda crisis política tras la captura en Estados Unidos del presidente Nicolás Maduro y el arribo de Delcy Rodríguez como presidenta encargada. Sin embargo, 48 horas después, poco progreso verificable ha sido constatado, según ONG y familiares.

Entre los primeros excarcelados figuran figuras destacadas de la oposición. El excandidato presidencial Enrique Márquez quedó en libertad junto al dirigente Biagio Pilieri, y la activista de derechos humanos Rocío San Miguel, quien tiene doble nacionalidad venezolana y española, salió acompañada de otros cuatro españoles y viajó a Madrid.

La ONG Foro Penal informó también sobre la liberación en el estado Bolívar (sur) del médico y coordinador juvenil del partido de la Nobel de la Paz María Corina Machado, Virgilio Valverde, con una publicación en la que enfatizó: “¡Nunca debió estar tras las rejas!”. Además fue liberada la activista Didelis Corredor, presa desde julio de 2023.

Organizaciones de derechos civiles pidieron mayor transparencia. La ONG Justicia, Encuentro y Perdón exigió a las autoridades que se publique la lista completa de personas liberadas, especificando nombres, lugares de detención y condiciones de libertad, y que “cualquier anuncio futuro se realice de manera verificable y sin generar falsas expectativas”, dijo en un comunicado citado por El Tiempo.

A pesar de las liberaciones, grupos como Foro Penal estiman que aún hay más de 800 presos políticos en Venezuela, incluidos más de 80 extranjeros, muchos detenidos tras las protestas por las controvertidas elecciones de 2024, que la oposición y ONG califican de represalia por la disidencia política. El gobierno no ha respondido a solicitudes de comentarios sobre la cifra o el calendario de futuras excarcelaciones.