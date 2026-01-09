Inseguridad Slider Principal

Presuntamente vinculados con “La Barredora” los policías municipales detenidos hoy

By Redaccion1 / 9 enero, 2026

Desde Puebla 

Mediante operación COFRADÍA, la FGE, con apoyo de SSPC, la DEFENSA, SEMAR y SSPE, aprehendió a tres funcionarios de Seguridad Pública municipal y a una civil presuntamente vinculados con el homicidio de dos policías municipales y el grupo delictivo “La Barredora”.

You may also like

Categorías