Presidentes municipales morenistas serán evaluados: Olga Romero

Abelardo Domínguez

El Comité Ejecutivo Estatal de Morena anunció que 56 presidentes municipales emanados del partido serán evaluados para determinar si han cumplido con su obligación de garantizar los servicios público.

En rueda de prensa, Olga Lucía Romero Garci-Crespo, dirigente estatal de Morena, explicó que las sanciones podrían ir desde una amonestación pública, la expulsión del partido o impedirles representar a Morena en las elecciones de 2027.

“Entonces esta evaluación sí será para poder llamar a una amonestación, tal vez pues ya llegan a algo un poco más serio por parte de nosotros como Comité Estatal”, indicó Romero Garci-Crespo.

La medida surge luego de que el gobernador Alejandro Armenta Mier solicitara revisar el desempeño de los alcaldes morenistas, con el objetivo de verificar si cumplen las funciones encomendadas desde el inicio de su administración en octubre de 2024.

Además de evaluar su gestión, se revisará si los ediles respetaron el decálogo de principios de Morena y los estatutos.

Alcaldes de la Sierra Norte bajo la lupa

Entre los casos más señalados se encuentra el del alcalde de Xicotepec, Carlos Barragán Amador, quien fue reprendido por el gobernador la semana pasada debido a una obra realizada con sobrecosto. Armenta incluso ordenó una auditoría por una construcción que habría costado 1 millón de pesos.

Otro caso crítico es el del presidente municipal de Jalpan, Freddy Galindo Márquez, cuya administración enfrenta fuertes cuestionamientos por el abandono de la cabecera municipal, obras en mal estado y falta de supervisión en la ejecución de proyectos.

La demanda de una solución inmediata sigue pendiente, poniendo a prueba la capacidad de respuesta y el compromiso real de su gobierno con el bienestar ciudadano.

También se suma el presidente municipal de Chignahuapan Juan Rivera Trejo, donde la seguridad pública registró al menos 18 homicidios, según datos de la Fiscalía General del Estado (FGE), lo que lo colocó entre los municipios con mayor incidencia delictiva en Puebla.

Finalmente, el presidente de Naupan, Valerio Escorcia, el cual enfrento hace unas semanas protestas de habitantes de la comunidad de Iczotitla, quienes se manifestaron a afuera de la presidencia exigiendo que el alcalde morenista “se ponga a trabajar” ante la falta de obra pública y apoyos sociales para la población.