Accidente entre motociclistas dejó dos mujeres sin vida en Puebla capital

Desde Puebla

Motociclista, acompañado de una mujer, fue el presunto responsable de un accidente en el cruce de la 11 Sur y 145 Poniente en la ciudad de Puebla.

Según los primeros reportes, al pasarse la luz roja e impactarse contra otra motocicleta, dejó cuatro personas lesionadas y el fallecimiento de dos mujeres.

La zona fue acordonada mientras peritos realizaban las diligencias correspondientes y se hicieron cierres viales en varios puntos de la 11 Sur.