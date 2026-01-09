Educación Slider Principal

Impulsa B5M de la BUAP internacionalización de sus egresados

9 enero, 2026

Ian Axel Esparragoza García, egresado del Bachillerato Internacional 5 de Mayo de la BUAP, obtuvo una beca para estudiar en la Universidad de Sao Paulo, en Brasil.

Desde Puebla

Se incorporó en enero de 2026 a la carrera en Ciencias Económicas, en Ribeirão Preto.

Esta beca forma parte del Programa de Estudiantes Convenio para la Graduación, impulsado por el gobierno brasileño.

  • “El B5M, con el Programa del Bachillerato Internacional, proporciona una educación de calidad para que nosotros como egresados tengamos un currículo superior a la media del país”.

  • “En la Universidad de Sao Paulo espero tener nuevos desafíos y oportunidades; sobre todo, tratar de traer un cambio positivo aquí a mi país y a Puebla”.

          Ian Axel Esparragoza García

