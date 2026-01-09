Impulsa B5M de la BUAP internacionalización de sus egresados

Ian Axel Esparragoza García, egresado del Bachillerato Internacional 5 de Mayo de la BUAP, obtuvo una beca para estudiar en la Universidad de Sao Paulo, en Brasil.
Desde Puebla
Se incorporó en enero de 2026 a la carrera en Ciencias Económicas, en Ribeirão Preto.
Esta beca forma parte del Programa de Estudiantes Convenio para la Graduación, impulsado por el gobierno brasileño.
“El B5M, con el Programa del Bachillerato Internacional, proporciona una educación de calidad para que nosotros como egresados tengamos un currículo superior a la media del país”.
“En la Universidad de Sao Paulo espero tener nuevos desafíos y oportunidades; sobre todo, tratar de traer un cambio positivo aquí a mi país y a Puebla”.
Ian Axel Esparragoza García
