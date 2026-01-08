Video: Concluido el bachillerato tecnológico con la BUAP, asentó Pepe Chedraui

María Tenahua

El alcalde de Puebla, José Chedraui Budib, informó que ya concluyó la obra del bachillerato tecnológico con la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla (BUAP) en la zona Ciudad Universitaria 2.

Por ello, se inaugurará en breve.

En conferencia de prensa previa al programa “La Capital te Escucha”, en la colonia Álamos, indicó que ya solicitó una reunión con la rectora de la máxima casa de estudios, para fijar fecha y que este plantel se ponga en marcha.

Asimismo, aseguró que por el momento no habrá más cambios en su gabinete, luego de la renuncia de Joaquín Espidio Camarillo.