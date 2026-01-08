Tres mexicanas nominadas al premio “Atleta del Año 2025” de los Juegos Mundiales

LA JORNADA

Ciudad de México. Las atletas mexicanas Maya Becerra (tiro con arco), Laura Burgos (muaythai) y Victoria Chávez (flag football) fueron nominadas para el galardón “Atleta del Año 2025” de los Juegos Mundiales, el evento multideportivo internacional de mayor importancia solo detrás de los Juegos Olímpicos.

Las postulaciones llegaron gracias al desempeño de las seleccionadas en la edición de Chengdú 2025, donde las tres deportistas ganaron medalla de oro.

Becerra es una de las cartas fuertes de la delegación nacional rumbo a los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028. La tapatía terminó la temporada como la número uno del ranking y fue una de las ganadoras del Premio Nacional del Deporte.

Burgos, en tanto, ratificó su dominio en los Juegos Mundiales y debutó en el profesionalismo con un triunfo, lo que afianzó su jerarquía internacional como la actual campeona mundial de la disciplina.

Con 24 años de edad, Chávez se ha consolidado como una de las jugadoras más completas en el flag football. La jugadora destaca por su versatilidad al desempeñarse como defensive back y receptora. Su lectura de juego y explosividad la han convertido en una pieza determinante en ambos lados del campo. La originaria de Chihuahua fue factor clave en el triunfo de la Selección Mexicana ante Estados Unidos, lo que les dió el oro en Chengdú.

Las votaciones iniciarán el lunes 12 de enero y cerrarán el 2 de febrero en la página oficial de la Asociación Internacional de Juegos Mundiales (IWGA, por sus siglas en inglés). Los tres primeros recibirán un trofeo, un premio económico y apoyo en la difusión de sus carreras.