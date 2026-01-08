Homicidios dolosos registran baja de 40% en 15 meses; Sheinbaum destaca que es el número más bajo desde 2016

EL UNIVERSAL

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo informó que, entre septiembre de 2024 a diciembre de 2025, los homicidios dolosos bajaron en 40 por ciento, es decir 34 homicidios diarios menos en el país.

“Es el número más bajo desde 2016”, aseguró la mandataria federal.

Lo anterior al comenzar la conferencia matutina en Cuernavaca, Morelos, la primera fuera de Palacio Nacional para supervisar los Gabinetes de Seguridad estatales.

La presidenta destacó que este es el resultado de una estrategia de seguridad que va dando resultados y de una coordinación muy estrecha de todas las áreas de seguridad de justicia de Procuración de Justicia.

Añadió que, la estrategia de seguridad también se encuentra en coordinación con los gobernadores de las 32 entidades del país.

Lo anterior en compañía del secretario de Seguridad, Omar García Harfuch; la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez; el secretario de Marina, Almirante Raymundo Pedro Morales Ángeles; el titular de la Sedena, Ricardo Trevilla Trejo; así como Marcela Figueroa Franco, titular del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública y la gobernadora de Morelos, Margarita González Saravia.

En su mensaje de bienvenida, la gobernadora de Morelos detalló que este jueves trabajaron de manera coordinada al revisar la estadísticas delictivas de la entidad, “es fundamental para la ciudadanía y poder revisar de manera conjunta los avances y una estrategia de seguridad nacional”.

“(…) que como bien dice la Presidenta, hay estrategia y eso ha sido fundamental porque a los gobiernos de los estados nos dieron nos da una orientación el poder coincidir con los cuatro ejes que se han determinado y poder sobre todo ir evaluando los avances y los resultados”, indicó.