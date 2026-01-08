El 23 de enero la presidenta Sheinbaum podría visitar Puebla: SSP

Erika Méndez

El 23 de enero de este 2026, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo podría visitar Puebla, informó el titular de la secretaría de Seguridad Pública (SSP) Francisco Sánchez González .

En entrevista, indicó que se tiene previsto que la mandataria federal encabece la mesa de seguridad en que también estará presente Omar García Harfuch, secretario de Seguridad y Protección Ciudadana de México.

Debido a la nueva mecánica de la administración federal, en la que se propuso que cada jueves y viernes visiten un estado para dicha reunión.

Para Puebla, el funcionario estatal dijo que buscan abarcar temas tanto locales como nacionales, por ejemplo, la situación de presuntos huachicoleros, como “El Moco” y “El Toñín”.