Morena Puebla sostendrá reunión con sus ediles 

María Huerta
A fin de revisar el cumplimiento del decálogo del partido, que establece lineamientos como la transparencia y la austeridad en el ejercicio de gobierno, Morena Puebla sostendrá una reunión con sus presidentes municipales.
Lo informó Alfonso Bermúdez, representante del partido ante los organismos electorales.
Abundó que el encuentro tiene como objetivo dar seguimiento a los compromisos asumidos por las autoridades municipales emanadas de Morena.
