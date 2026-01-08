Casí listo el nuevo edificio de Planeación y Finanzas

María Huerta

El nuevo edificio de la secretaría de Planeación y Finanzas se encuentra en los últimos detalles de construcción, para comenzar operaciones con personal administrativo a partir de febrero, informaron autoridades estatales.

Cabe recordar que la obra en la avenida Cúmulo de Virgo, frente al CCU de la BUAP, albergará más de 2,000 trabajadores, modernizara la atención ciudadana con alta tecnología y un diseño antisísmico, arrancó su construcción en septiembre de 2024.

Entre las características del edificio: 10 niveles, 3 sótanos de estacionamiento, helipuerto, lactario y alta tecnología.