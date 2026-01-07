Vinculan a proceso a sujeto por feminicidio

EL VALLE

Nezahualcóyotl, Méx.- Luego de valorar los datos de prueba aportados por la Fiscalía General de Justicia del Estado de México, una Autoridad Judicial determinó vincular a proceso a José Luis “N”, por considerarlo presunto responsable del delito de feminicidio cometido en agravio de quien fuera su pareja sentimental.

Según las investigaciones efectuadas por el Agente del Ministerio Público ha sido posible establecer que, presuntamente, este sujeto y la víctima, el 11 de marzo de 2017, se encontraban en un domicilio ubicado en la colonia Metropolitana segunda sección, en Nezahualcóyotl, pero en algún momento él la comenzó a agredir con un instrumento contundente, ocasionándole la muerte, tras lo cual, intentó ocultar el cadáver y huyó del lugar.

El avance de las investigaciones permitió identificar al posible responsable, por lo que esta Representación Social solicitó al Juez una orden de aprehensión, siendo detenido e ingresado al Centro Penitenciario y de Reinserción Social de la zona, quedando a disposición de la autoridad para definir su situación legal.

Tras el análisis de las pruebas ofrecidas por la Fiscalía, la Autoridad Judicial determinó vincular a proceso a José Luis “N” por ser presunto partícipe del delito de feminicidio; a quien le impuso prisión preventiva y fijó un plazo de dos meses para el cierre de la investigación complementaria.

Sin embargo, a esta persona debe de considerársele inocente hasta que no haya una sentencia en su contra emitida por una Autoridad Judicial.

La Fiscalía General de Justicia del Estado de México pone a disposición de la ciudadanía el correo electrónico cerotolerancia@fiscaliaedomex.gob.mx, el número telefónico 800 7028770, o bien, la aplicación FGJEdomex, la cual está disponible de manera gratuita para los teléfonos inteligentes de los sistemas iOS y Android, para que en caso de reconocer a este individuo como probable implicado en otro hecho delictivo, sea denunciado.