Evento: Banderazo de salida de la campaña “Dona un juguete”.

Staff/RG
- Salida de ocho autobuses y una camioneta con más de 14 mil juguetes.
*Se entregan juguetes en complejos regionales Centro, Norte, Sur y Mixteca; en Ciudad Universitaria 2; Facultad de Ciencias Agrícolas y Pecuarias en Teziutlán; Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia y Preparatoria Regional Enrique Cabrera Barroso, en Tecamachalco.
- “Labor constante de la BUAP para hacer felices a niñas y niños de diversas comunidades”.
- “Dona un juguete”, es una colaboración social”
- “Deseamos salud, que los alumnos estén bien y libres de conductas de riesgo”
- “Solidaridad de la comunidad universitaria y de la sociedad”.