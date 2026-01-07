Educación Slider Principal

Evento: Banderazo de salida de la campaña “Dona un juguete”.

By Redaccion1 / 7 enero, 2026

Staff/RG

  • Salida de ocho autobuses y una camioneta con más de 14 mil juguetes.

*Se entregan juguetes en complejos regionales Centro, Norte, Sur y Mixteca; en Ciudad Universitaria 2; Facultad de Ciencias Agrícolas y Pecuarias en Teziutlán; Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia y Preparatoria Regional Enrique Cabrera Barroso, en Tecamachalco.

  • “Labor constante de la BUAP para hacer felices a niñas y niños de diversas comunidades”.
  • “Dona un juguete”, es una colaboración social”
  • “Deseamos salud, que los alumnos estén bien y libres de conductas de riesgo”
  • “Solidaridad de la comunidad universitaria y de la sociedad”.

You may also like

Categorías