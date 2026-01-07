Video: Africam Safari organiza la campaña “Verde Navidad”

María Huerta

El parque Africam Safari invita a la campaña “Verde Navidad”, del 6 de enero al 15 de febrero, que consiste en llevar un pino o árbol navideño totalmente limpio a los centros de recolección y, a cambio, una entrada doble totalmente gratis.

Con el objetivo de fomentar el reciclaje de árboles naturales de navidad y fortalecer el medio ambiente.

El material recolectado será procesado para la elaboración de compostas y otros insumos ecológicos.