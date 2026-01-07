Este 2026 Puebla tendrá tres nuevos proyectos turísticos: Armenta

Erika Méndez
Este 2026, Puebla tendrá tres nuevos proyectos turísticos que convertirán a la entidad en un eje de atracción, indicó el gobernador, Alejandro Armenta Mier.
En conferencia de prensa desde la Ciudad de México, destacó que Puebla tiene lo que ningún estado, es decir, las montañas más grandes del país.
Precisó que los nuevos proyectos turísticos son: el Astro Parque, el de la Malintzi y el Parque de los Sumeros.
