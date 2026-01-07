Educación Slider Principal

Rectora Lilia Cedillo Ramírez toma protesta a nuevos funcionarios en la BUAP

By Redaccion1 / 7 enero, 2026

Desde Puebla

Rinde protesta Ricardo Valderrama Valdez como Director de Servicio Social. Anteriormente se desempeñó en la dirección de la Universidad para Adultos.

Arturo Peña Guzmán asume la Dirección de Educación Media Superior. Fue coordinador de preparatorias regionales con sede en Ciudad Serdán y en Tepeaca.

  • “El servicio social es la primera oportunidad que tienen los estudiantes para incorporarse a una actividad muy cercana a lo que harán como profesionistas y las prácticas profesionales también les brindan una formación necesaria”.

  • “La educación media superior es uno de nuestros pilares y uno de los grandes compromisos que tenemos con los jóvenes”.

