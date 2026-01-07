Senado ratificará el nombramiento de Gertz Manero: Ignacio Mier

Erika Méndez

El Senado de la República ratificará el nombramiento de Gertz Manero como embajador de México en Reino Unido, indicó Ignacio Mier Velazco.

En entrevista, dijo que la Comisión Permanente tiene atribuciones para llevar a cabo dicha acción, debido a que incluso les correspondió elegir a los embajadores de Canadá y a algunos de Europa en el periodo pasado.

En el caso de Gertz Manero, señaló que se aprobará una vez que llegue la solicitud de ratificación por parte de la Presidencia de la República.