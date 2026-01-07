14 mil mdp entraron a Puebla capital el año pasado por turistas

María Tenahua

El secretario de Economía y Turismo del ayuntamiento de Puebla, Jaime Oropeza Casas, resaltó que el año pasado llegaron más de tres millones de visitantes a la capital poblana, quienes generaron una derrama económica de 14 mil millones de pesos, pues tan solo en las fiestas decembrinas llegaron más de 300 mil turistas.

Resaltó que estos datos son los que le informaron hoteleros, restauranteros, operadores de turibuses y lo recabado del módulo de turismo ubicado a un lado del palacio municipal.

Agregó que en las encuestas en los dos Centros de Atención al Visitante, en el Centro Histórico y la CAPU, el 85 por ciento de los visitantes fue nacional, de Ciudad de México, Estado de México, Veracruz, Tlaxcala y Morelos y el 15 por ciento de Estados Unidos, así como algunos europeos, como Bélgica y distintos países de Latinoamérica.