Armas, marihuana y otros objetos prohibidos encuentran en la cárcel de la Angelópolis

Desde Puebla

CIUDAD DE PUEBLA, Pue.- En seguimiento a las acciones permanentes para mantener el orden en los centros penitenciarios, la Secretaría de Seguridad Pública (SSP), con apoyo de la Secretaría de Marina (SEMAR), Secretaría de la Defensa Nacional (DEFENSA) y Guardia Nacional (GN), efectuó un operativo de revisión al interior del penal de Puebla.

Durante esta labor, que se realizó con estricto apego a los protocolos de actuación y respeto a los derechos humanos, se aseguraron 64 objetos punzocortantes, 46 envoltorios con posible marihuana, 25 recipientes para el consumo de sustancias ilícitas, dos teléfonos celulares y accesorios para equipos telefónicos.

Las tareas de revisión forman parte del compromiso institucional con la legalidad, la seguridad y la reinserción social efectiva.