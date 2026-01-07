Armas, marihuana y otros objetos prohibidos encuentran en la cárcel de la Angelópolis

Desde Puebla
CIUDAD DE PUEBLA, Pue.- En seguimiento a las acciones permanentes para mantener el orden en los centros penitenciarios, la Secretaría de Seguridad Pública (SSP), con apoyo de la Secretaría de Marina (SEMAR), Secretaría de la Defensa Nacional (DEFENSA) y Guardia Nacional (GN), efectuó un operativo de revisión al interior del penal de Puebla.
Durante esta labor, que se realizó con estricto apego a los protocolos de actuación y respeto a los derechos humanos, se aseguraron 64 objetos punzocortantes, 46 envoltorios con posible marihuana, 25 recipientes para el consumo de sustancias ilícitas, dos teléfonos celulares y accesorios para equipos telefónicos.
Las tareas de revisión forman parte del compromiso institucional con la legalidad, la seguridad y la reinserción social efectiva.
You may also like
-
14 mil mdp entraron a Puebla capital el año pasado por turistas
-
Senado ratificará el nombramiento de Gertz Manero: Ignacio Mier
-
Rectora Lilia Cedillo Ramírez toma protesta a nuevos funcionarios en la BUAP
-
Este 2026 Puebla tendrá tres nuevos proyectos turísticos: Armenta
-
Video: Africam Safari organiza la campaña “Verde Navidad”