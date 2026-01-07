La IA como un complemento inteligente en la administración del tiempo

Staff/RG

Realizan Taller en la UAG para aprovechar la IA para planear mejor las actividades, resolver tareas y optimizar sus procesos diarios

La Universidad Autónoma de Guadalajara (UAG) llevó a cabo el taller “Administra tu tiempo con apoyo de la Inteligencia Artificial”, una sesión dinámica impartida por el Dr. Rolando Lara Orozco, especialista en ingeniería, administración y ciencias del comportamiento, además de ser académico de tiempo completo en la UAG.

El propósito fue brindar a los asistentes estrategias prácticas para organizar mejor sus actividades personales, laborales y académicas mediante el uso de herramientas tecnológicas que actualmente están transformando la forma de trabajar y estudiar.

A diferencia de una conferencia tradicional, este encuentro se realizó en formato de taller práctico, permitiendo a los participantes explorar directamente diversas herramientas de Inteligencia Artificial.

Un taller práctico para la vida diaria y el ámbito laboral

Durante la actividad, el Dr. Lara explicó que el objetivo central del taller era mostrar cómo la IA podía fungir como un apoyo facilitador en distintos tipos de tareas, especialmente en el ámbito laboral, aunque también podía aplicarse a actividades cotidianas.

Los asistentes aprendieron a utilizar herramientas como ChatGPT, Gemini y otras plataformas que permiten automatizar actividades, optimizar procesos y mejorar la productividad tanto en estudios como en el trabajo.

IA como aliada, no como sustituto

El expositor también destacó la importancia de utilizar la IA como un complemento inteligente, sin depender totalmente de estas tecnologías.Señaló que esperaba que los participantes se divirtieran, y recalcó que la IA debía considerarse como “una herramienta más”, que podía ayudar a realizar un trabajo más productivo, automatizar ciertas tareas y, sobre todo, hacer rendir mejor el tiempo.

Al finalizar el taller, los asistentes también tuvieron la oportunidad de conocer más sobre UAG Online y su proceso de inscripción.

Este encuentro formó parte del acompañamiento que la UAG ofrece para ayudar a nuevos aspirantes en su proceso de decisión, y destaca opciones de estudio con flexibilidad, prestigio y asesoría personalizada.