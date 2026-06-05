T-MEC 2026: Entre la geopolítica, el comercio y la integración regional

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La relación económica entre México y Estados Unidos atraviesa uno de sus momentos más relevantes desde la entrada en vigor del T-MEC en 2020. El regreso del presidente Donald Trump a la Casa Blanca, la creciente competencia estratégica entre Estados Unidos y China, la búsqueda de mayor resiliencia en las cadenas de suministro y la creciente relevancia de la seguridad económica han modificado el contexto bajo el cual operan las relaciones comerciales internacionales. En este nuevo entorno, la discusión sobre México trasciende ampliamente los temas arancelarios y se inserta dentro de una agenda más amplia que combina comercio, inversión, migración, seguridad y geopolítica.

Durante los últimos años, México ha logrado consolidarse como el principal socio comercial de Estados Unidos y ha capturado parte de los beneficios derivados de la reconfiguración de las cadenas globales de suministro. Sin embargo, el entorno hacia delante continúa presentando importantes desafíos. Las discusiones alrededor de aranceles, reglas de origen, contenido regional, seguridad fronteriza y competitividad manufacturera se desarrollan de manera paralela a la próxima revisión del T-MEC, convirtiéndose en uno de los eventos más relevantes para la región durante los próximos años.

Creemos que, en el corto plazo, el escenario de revisiones anuales se materializará como un proceso de transición para llegar a un acuerdo duradero. Esto implica seguir operando con el T-MEC actual, mientras continúan negociaciones técnicas y sectoriales hasta encontrar el momento adecuado para acordar su extensión. Bajo este escenario, el principal riesgo probablemente no es una ruptura inmediata, sino un entorno prolongado de incertidumbre, posibles ajustes sectoriales y un potencial incremento gradual de algunas barreras no arancelarias dentro de la región.

En nuestra opinión, el proceso de revisión del tratado debe analizarse más allá de una lógica estrictamente comercial. Lo que está en juego no es únicamente la continuidad de un acuerdo de libre comercio, sino la forma en que Norteamérica buscará posicionarse frente a un entorno global caracterizado por una mayor fragmentación económica, una competencia tecnológica más intensa y una creciente preocupación por la resiliencia de las cadenas de suministro. Bajo esta perspectiva, resulta fundamental evaluar tanto los riesgos asociados al proceso de revisión como las oportunidades que continúan surgiendo para México dentro de la integración regional.