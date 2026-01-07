Impacta cuesta de enero a 6 de cada 10 mexicanos

Staff/RG

• Inflación, consumo estacional y falta de planeación son las causas de este bache financiero en los hogares mexicanos, según estudio de Research Land.

En México, seis de cada diez personas atribuyen la presión económica de inicio de año a los gastos realizados durante diciembre, particularmente en regalos y cenas de fin de año, lo que evidencia la persistencia de patrones de consumo estacionales que no siempre están acompañados de una planeación financiera sólida, expone una encuesta de Research Land, la agencia de investigación de mercados de Grupo UPAX.

Este sondeo revela también que otras causas de la cuesta de enero son: no administrar adecuadamente el aguinaldo o bonos (19%), no recibir esta prestación o haberla percibido en menor proporción que en años anteriores (13%), así como las compras y ofertas de El Buen Fin (8%).

Así, el inicio de 2026 vuelve a confirmar que la cuesta de enero no es solo una percepción cultural, sino un fenómeno económico que impacta de forma directa en los hogares mexicanos.

“Estos resultados reflejan una tensión estructural entre ingresos, hábitos y precios. La cuesta de enero ocurre en un momento en el que los hogares llegan a diciembre con márgenes financieros muy reducidos y enfrentan un arranque de año con precios que no regresan a niveles previos, especialmente en alimentos, transporte y servicios”, explicó Pablo Levy, Director General de Research Land.

El contexto económico es un factor estructural en la presión financiera de los hogares. El Banco de México estimó que para el primer trimestre del año, la inflación será de 3.5% a 3.7 por ciento. Ello sin olvidar que, los precios de productos básicos continúan con incrementos acumulados por lo cual, una parte relevante de la población percibe que su dinero rinde menos al iniciar el año y enfrenta la cuesta de enero con menor margen financiero.

Dicha situación se refleja en la encuesta de Research Land dado que el 41% comentó que gastó más de lo que debía, el 24% de los mexicanos consideró que el aumento de precios por inflación fue el factor que más afectó su presupuesto al iniciar el año, mientras que 19% reconoció que la presión provino de una combinación entre gasto excesivo y encarecimiento de productos y 16% dijo que ya tenía deudas desde antes de diciembre.

“Si bien la inflación promedio puede dar señales de estabilidad, el consumidor no compra promedios; compra alimentos, paga transporte y servicios que siguen siendo más caros que hace dos o tres años. Eso genera una sensación de ahogo financiero que se manifiesta con mayor fuerza después de un periodo de alto consumo como diciembre”, señaló Pablo Levy.

En términos de planeación, el 38% hizo un plan y le funcionó, el 32% no realizó alguna planeación sino que fue gastando conforme necesitó, el 20% diseñó un programa pero no lo siguió del todo y el 10% comentó no haber seguido sus objetivos o haber recurrido al crédito como principal herramienta para enfrentar los gastos.

La presión económica no desaparece de inmediato. El 49% de los encuestados consideró que sus dificultades financieras se concentran únicamente en enero, pero uno de cada cuatro anticipó que se extenderán hasta febrero o incluso marzo, lo que sugiere que los efectos del consumo decembrino y del entorno de precios elevados siguen teniendo repercusiones en los primeros meses del año y el 15% señaló que sus dificultades financieras podrían llegar hasta la primera quincena de febrero.

Respecto al papel de las autoridades y las instituciones financieras, la encuesta muestra una postura dividida. Aunque el 44% de la población considera que la cuesta de enero es una responsabilidad individual, también existe una expectativa clara de acciones estructurales, particularmente en el control de precios de productos básicos (24%), el fortalecimiento de la educación financiera (17%) y mejores condiciones crediticias en periodos de alta presión económica (15%).

“Este fenómeno no se resuelve únicamente con disciplina individual. Los datos muestran que hay una demanda social por más información y educación financiera, así como por condiciones económicas que no castiguen de forma desproporcionada a los hogares al inicio del año”, concluyó Pablo Levy, Director General de Research Land.

