Trump, Israel, Rusia y China: La ley de la selva prevalece en el mundo, advirtió Luis Ochoa

Así como no hay castigo a Benjamín Netanyahu por su genocidio contra el pueblo palestino y Rusia invadió Ucrania con impunidad, tampoco habrá sanciones a Donald Trump, pese al secuestro del ex presidente de Venezuela, Nicolás Maduro y esposa y robar el petróleo de dicho país sudamericano, advirtió Luis Ochoa Bilbao, director de la facultad de Ciencias Políticas de la BUAP y académico internacionalista.

“Estamos viendo ante nuestros propios ojos el derrumbe del sistema internacional heredado después de la Segunda Guerra Mundial. Debemos ser francos, la ONU ya no sirve para nada. Estados Unidos controlará el continente americano y eso va a incluir a Groenlandia, no tengo la menor duda de que Trump va por Groenlandia”, adelantó: ¿Ahora qué hacemos con Donald Trump, el Javier Milei americano?

Entrevistado después del ataque de Trump en Venezuela y las capturas de Nicolás Maduro y esposa, Ochoa Bilbao señaló que el presidente de Estados Unidos no respeta la ley dentro ni fuera de su país, al que pretende convertir en “un imperio sin escrúpulos”. Por ende, es de esperarse que también atente contra Dinamarca, para apoderarse de Groenlandia, como ya lo advirtió.

¿Cómo ves lo que pasó en Venezuela?

Ayer fuimos testigos de un acto que nos recuerda la forma de proceder de Estados Unidos en el siglo XIX, en una época de imperialismo rapaz en la que los países poderosos hacían lo que querían en el mundo.

El secuestro de Nicolás maduro fue una flagrante violación al derecho internacional, a la Carta de las Naciones Unidas al sistema interamericano de seguridad y a la carta de la Organización de los Estados Americanos.

No estamos defendiendo a Maduro, pero si somos congruentes con el orden internacional, lo que hizo el gobierno de Trump fue un acto propio de un país violador de los derechos humanos, de la soberanía de las naciones y del respeto por las reglas básicas de la convivencia entre los países.

ADVERTENCIA PARA MÉXICO Y EL MUNDO

¿El caso de Venezuela es una advertencia de lo que Trump podría intentar contra México?

Hay diferencias muy importantes. México es un país gobernado legítimamente por una presidenta que ganó elecciones democráticas libres. A Maduro se le acusaba de haberse robado las elecciones del 2024. Segundo, México es un cercano aliado económico, cultural, educativo, comercial y de seguridad con Estados Unidos. Hay muchísimos intereses de por medio que harían muy difícil que Estados Unidos realizara una operación de ese tipo.

Sin embargo, lo que ocurrió ayer sí es una advertencia para México y el Mundo. Trump está dispuesto a violar la soberanía de las naciones. Hasta ahora México ha salido bien librado. Pero Trump dijo ayer en una entrevista en la cadena Fox News que el tema de las drogas en México le preocupa mucho y que le ha insistido a Claudia Sheinbaum que Estados Unidos está listo para entrar a nuestro país a atacar a los carteles de las drogas.

No podemos echar en saco roto esas palabras. Trump nos ha demostrado que no tiene escrúpulos y que cumple sus amenazas.

¿Qué debe hacer la S.R.E. en esta situación: ¿Apoyar a un dictador antidemocrático como maduro, o a un invasor como Trump?

México se pronunció apelando a los criterios del derecho internacional y apeló a la mediación de las Naciones Unidas para convocar a un concierto de naciones que ya han condenado los actos.

Es lo único que nos queda por hacer.

Estamos viviendo tiempos en los que los países poderosos como Estados Unidos, China, Rusia e Israel, hacen lo que quieren y pueden mientras que los países débiles sufriremos lo que nos toque sufrir.

PODER SIN LÍMITES, IMPERIO INESCRUPULOSO

¿Qué, quién o cómo se puede frenar a Trump y su gobierno, que también amenazó a Dinamarca?

En estos momentos estamos viviendo la ley de la selva en el ámbito internacional.

Trump entra a Venezuela y secuestra a su presidente. Putin puede hacer lo mismo en Ucrania. China podrá hacer lo mismo en Taiwán.

No hay en el consenso internacional nadie que contenga a Trump. La Unión Europea ha brillado por su ausencia y los países del mundo saben que no podrán contenerlo.

Este año habrá elecciones intermedias en Estados Unidos para renovar el congreso. Si los demócratas recuperan esa cámara, podrían obstaculizar las acciones de Trump.

Pero Trump demostró que no le importa el congreso, que no le importa contar con el consenso de las fuerzas políticas dentro de su país.

Quizá sea un tema de salud el que termine mermándolo. No debemos descartar eso. Su salud se ha deteriorado notoriamente. Pero en términos políticos, Trump no tiene límites, no respeta la ley ni dentro ni fuera de su país y está convirtiendo a Estados Unidos en un imperio sin escrúpulos.

¿Se le pueden imponer sanciones a Trump?

Para que las sanciones fueran efectivas, tendrían que ponerse de acuerdo las naciones del mundo y eso no va a ocurrir nunca. No, nadie va a sancionar a Estados Unidos de la forma que Estados Unidos sanciona a Cuba o a Venezuela.

COMO EN LA 1RA Y 2DA GUERRA MUNDIAL: SE FORMAN LOS BLOQUES DE PAÍSES

¿El mundo se acerca cada vez más a una guerra y cómo se configurarían los bloques?

En el debate sobre las relaciones internacionales se está hablando de las esferas de influencia. Esto significa que una nación poderosa controle una amplia región del mundo. Estamos viendo ante nuestros propios ojos el derrumbe del sistema internacional heredado después de la Segunda Guerra Mundial. Debemos ser francos, la ONU ya no sirve para nada. Estados Unidos controlará el continente americano y eso va a incluir a Groenlandia, no tengo la menor duda de que Trump va por Groenlandia. Estados Unidos dejará que Rusia poco a poco manipule a Europa y que la esfera de influencia de China sea el sudeste asiático, incluyendo a viejos aliados de los americanos como Corea del Sur, Japón y las Filipinas, que Estados Unidos dejará a su suerte en esta primera fase.

Desde los años noventa se viene fraguando una reorientación de la política exterior de Estados Unidos. La lucha por la hegemonía mundial se escenificará en el pacífico. Estados Unidos está en el proceso de controlar el continente americano en su totalidad para que de manera voluntaria u obligada conformemos un solo frente contra China en las décadas por venir.

En otras palabras, y citando a Trump, se revive la Doctrina Monroe, América para los americanos. Antes era contra la influencia de los imperios europeos. Ahora será en una guerra contra la influencia china.