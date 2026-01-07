Rufo Juárez rindió protesta como titular de la secretaría del ayuntamiento

María Tenahua

Después de la renuncia de Joaquín Espidio Camarillo a la secretaría del ayuntamiento, en sesión extraordinaria de cabildo el presidente municipal de Puebla, José Chedraui Budib, le tomó protesta a Rufo Juárez Peñuela al frente de la dependencia.

Después de las 13:00 horas, los regidores y el alcalde capitalino se dieron cita en el salón de cabildos, para avalar la renuncia del exfuncionario y la llegada del nuevo titular.

Por ello, se dio lectura a la renuncia que presentó Espidio Camarillo, el documento con número de control 318303, con cargo de secretario del ayuntamiento, y con fundamento en la ley federal del trabajo.

“Por este medio presentó mi renuncia voluntaria e irrevocable, con efecto a partir de las 00:00 horas del 6 de enero del 2026, al puesto que hasta hoy desempeñé dentro del honorable ayuntamiento del municipio de Puebla en la administración 2024-2027, lo anterior por así convenir a mis intereses personales y laborales, por lo que en el presente documento expreso que, durante mi ejercicio de mi encargo no sufrí riesgo de trabajo, ni que se me adeude alguna cantidad de dinero o en especie por concepto de salarios, compensaciones, gratificaciones, prestaciones u otra percepción”.