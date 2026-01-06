Renata Zarazúa vence a Sloane Stephens en la primera ronda del Torneo de Auckland

LA JORNADA

Ciudad de México. La tenista mexicana, Renata Zarazúa, inició su temporada con una victoria ante Sloane Stephens en la primera ronda del Torneo de Auckland, en Nueva Zelanda.

La jugadora, número 77 del ranking mundial, reforzó el buen momento por el que pasa su carrera al vencer a la campeona del US Open 2017 con parciales de 7-5, 4-6 y 6-2.

El partido se extendió por más de dos horas, lo que representó una exigente prueba física y mental para las tenistas. Al final, fue Renata quien mejor manejó la presión ante una rival de mayor experiencia en torneos de alto nivel y que en el mejor momento de su carrera ocupó el sitio 3 de la clasificación WTA.

Con su triunfo ante Stephens, Zarazúa logró su segunda victoria ante una campeona de Grand Slam, luego de vencer a Madison Keys en agosto pasado sobre arcilla. Es también la segunda ocasión en la que derrota a Sloane, tras el antecedente de 2020 en el Abierto de Acapulco.