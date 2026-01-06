NFL define Playoffs 2026: Así se jugarán los partidos rumbo al Super Bowl LX

FOX SPORTS

La Ronda de Comodines abre los Playoffs de la NFL, en camino al Super Bowl 2026 que se jugará el 8 de febrero.

Bienvenido enero, el nuevo año y con él los Playoffs de la NFL, que ya tienen definidos sus enfrentamientos, con los Denver Broncos y Seattle Seahawks como los equipos mejor clasificados de la Conferencia Americana y Nacional, respectivamente, rumbo al Super Bowl LX.

Con decepciones como los Kansas City Chiefs y Dallas Cowboys, que se perderán la Postemporada, y algunas sorpresas como los Carolina Panthers que lograron su título divisional, los Playoffs 2026 de la NFL prometen ser épicos y podrás seguirlos en FOX Sports.

Así quedan los Playoffs 2026 de la NFL: Ronda de Comodines

Los equipos con mejor preclasificación serán locales en esta fase. Cabe señalar que los rankeados número uno de ambas conferencias tendrán semana de descanso. Estos duelos serán entre el sábado 10, domingo 11 y lunes 12 de enero.

AFC

1. Denver Broncos (Descansa)

2. New England Patriots vs. 7. Los Angeles Chargers

3. Jacksonville Jaguars vs. 6. Buffalo Bills

4. Pittsburgh Steelers vs. 5. Houston Texans

NFC

1. Seattle Seahawks (Descansa)

2. Chicago Bears vs. 7. Green Bay Packers

3. Philadelphia Eagles vs. 6. San Francisco 49ers

4. Carolina Panthers vs. 5. Los Angeles Rams

Ronda Divisional

Los ganadores de la Ronda de Comodines, más los primeros sembrados de cada conferencia, estarán en las Ronda Divisional que se jugará entre el 17 y 18 de enero, con los mejores sembrados recibiendo los partidos en casa.

Finales de Conferencia

Los dos sobrevivientes de la AFC y NFC se medirán para definir a los campeones de cada conferencia el domingo 25 de enero.

Super Bowl LX

Los campeones de la Americana y la Nacional tienen una cita el domingo 8 de febrero en el Super Bowl LX, que se jugará en el Levi’s Stadium de Santa Clara, California, que es el hogar habitual de los San Francisco 49ers.