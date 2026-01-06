Peso mexicano cae por segundo día tras incursión de EE.UU. en Venezuela

ARISTEGUI NOTICIAS

El peso mexicano se depreciaba el martes por segunda jornada consecutiva a medida que los inversores continuaban sopesando las implicaciones de la operación militar de Estados Unidos en Venezuela.

La moneda nacional cotizaba en 17.9621 unidades, con una pérdida de un 0.33%, en momentos en que el dólar estadounidense también se veía presionado por segundo día frente a una cesta de divisas.

“Geopolíticamente, el escenario para México es desafiante bajo la administración de Donald Trump. La reciente ofensiva en Venezuela no solo genera volatilidad cambiaria, sino que redefine el mapa energético regional”, opinó Felipe Mendoza, director de la gestora de inversiones IMB Capital Quants.

“A esto se suma la incertidumbre por la próxima revisión del (acuerdo regional de negocios) TMEC, donde temas como el fentanilo, la seguridad y las reglas de origen en el sector automotriz serán piezas de presión extrema por parte de la Casa Blanca”, agregó.

En cuanto a información económica, la sesión estaba marcada por comentarios del presidente de la Reserva Federal de Richmond, Tom Barkin, quien dijo que los cambios en las tasas de interés del banco central estadounidense tendrán que “ajustarse con precisión” a los datos que vayan llegando.

A nivel local se dio a conocer que la confianza de los consumidores mejoró en diciembre después de tres meses en declive.