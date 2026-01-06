Liga MX: Días, horarios y canales de TV de la Jornada 1 (Clausura 2026)

EXCELSIOR

El balón volverá a rodar en la Liga MX con el inicio del Clausura 2026, mismo que vivirá su Jornada 1 del viernes 9 al domingo 11 de enero

El Clausura 2026 de la Liga MX comenzará a jugarse este viernes 9 de enero, día en el que Mazatlán y FC Juárez inaugurarán la Jornada 1 del certamen, mismo en el que Toluca intentará seguir hilando títulos y conquistar el tricampeonato; conoce días, horarios y canales de TV para sintonizar cada compromiso.

Así es como se disputará la Jornada 1 del Clausura 2026 correspondiente a la Liga MX, misma que se disputará desde el viernes 9 al domingo 11 de enero.

Mazatlán Vs FC Juárez

En el que sería el último semestre de los Cañoneros en la Liga MX, Mazatlán estará recibiendo a los Bravos en la cancha de El Encanto para inaugurar la actividad en el Clausura 2026, donde ambos equipos intentarán dar la campanada y meterse entre los 8 mejores a la Liguilla.

Día: viernes 9 de enero, 2026.

Horario: 19:00 horas, tiempo del Centro de la CDMX.

Canales de TV: Azteca 7.

Atlas Vs Puebla

En el primer partido del semestre que se dipsutará en tierras tapatías, Atlas y Puebla intentarán sumar de manera temprana en el Clausura 2026 para, antes que otra cosa suceda, alejarse de los puestos que generan multa económica por el tema del cociente.

Día: viernes 9 de enero, 2026.

Horario: 21:00 horas, tiempo del Centro de la CDMX.

Canales de TV: sin transmisión.

Alternativas por streaming: en exclusiva por VIX Premium.

Xolos Vs América

Para cerrar el día con broche de oro, Gilberto Mora y compañía recibirán al América de André Jardine, quienes tendrán un torneo de revancha luego de haber sido eliminados en Cuartos de Final del torneo anterior.

Día: viernes 9 de enero, 2026.

Horario: 21:00 horas, tiempo del Centro de la CDMX.

Canales de TV: sin transmisión.

Alternativas por streaming: en exclusiva por Fox One.

Chivas Vs Pachuca

Para abrir el apetito del segundo día de actividades, Chivas irá por los primeros 3 puntos frente a un viejo conocido, ya que Alan Mozo podría vivir sus primeros minutos con los Tuzos ante su ex equipo.

Día: sábado 10 de enero, 2026.

Horario: 17:00 horas, tiempo del Centro de la CDMX.

Canales de TV: sin transmisión.

Alternativas por streaming: en exclusiva por Prime Video.

León Vs Cruz Azul

En uno de los duelos más atractivos del fin de semana, La Fiera buscará comenzar con el pie derecho luego de sus últimos torneos que han sido desastrozos, mientras que Cruz Azul -aún sin todos sus refuerzos- buscará sumar como visitante.

Día: sábado 10 de enero, 2026.

Horario: 19:00 horas, tiempo del Centro de la CDMX.

Canales de TV: sin transmisión.

Alternativas por streaming: en exclusiva por Fox One.

Santos Vs Necaxa

Con la encomienda de llegar a la Liguilla, Santos y Necaxa intentarán imponerse a un rival de su misma categoría en la Liga MX, sin embargo, a pesar del poco revuelo que han causado sus incorporaciones, los Hidrorayos buscarán ir mostrando su potencial en el centro del terreno de juego.

Día: sábado 10 de enero, 2026.

Horario: 19:00 horas, tiempo del Centro de la CDMX.

Canales de TV: sin transmisión.

Alternativas por streaming: en exclusiva por VIX Premium.

Monterrey Vs Toluca

En el partido estelar del fin de semana, Rayados vivirá su nueva etapa sin Sergio Ramos ante un sinodal que llega con la confianza a tope luego de haberse proclamado bicampeón; los rumores indican que Toluca rotará sus piezas, por lo que no utilizaría a sus mejores elementos.

Día: sábado 10 de enero, 2026.

Horario: 21:00 horas, tiempo del Centro de la CDMX.

Canales de TV: Las Estrellas y TUDN.

Alternativas por streaming: VIX, VIX Premium, IzziGo y Sky+.

Pumas Vs Querétaro

Volviendo a su característico horario en la capital del país, Efraín Juárez y Pumas están obligados a arrancar de la mejor forma posible ante un Querétaro que luchará todo el Clausura 2026 para sumar unidades que les permitan salvarse de la multa económica por el cociente.

Día: domingo 11 de enero, 2026.

Horario: 12:00 horas, tiempo del Centro de la CDMX.

Canales de TV: Las Estrellas y TUDN.

Alternativas por streaming: VIX, VIX Premium, IzziGo y Sky+.

Atlético San Luis Vs Tigres

Finalmente, el partido que cerrrará la actividad del fin de semana, el Alfonso Lastras vivirá un duelo entre la escuadra potosina sin Rodrigo Dourado -refuerzo de América- y Tigres, quienes contarían con bajas como las de Ángel Correa y Diego Lainez.