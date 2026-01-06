Carlos Barragán, ¿en cadalso?

DEBATE

El todavía presidente municipal de Xicotepec de Juárez, Carlos Barragán Amador, obtuvo sus 15 minutos de fama el fin de semana pasado tras el regaño del gobernador, Alejandro Armenta Mier, quien lo exhibió por sacar 4 millones de pesos de erario xicotepense, para hacer una obra que, cuando mucho, debía costar uno, como quedó grabado en el video que circuló a nivel nacional: Alejandro Armenta reclama a Carlos Barragán posibles sobre precio en una obra

El poder, la soberbia y estulticia son los peores consejeros, principalmente cuando se juntan, como es el caso de Barragán Amador, que –en lugar de tratar de justificar por qué gastó 4 mdp en una pavimentación que apenas justificaba uno – se engalló, reclamó que, según él, no merecía el regaño y ¡hasta se atrevió a pedir públicamente más dinero para proyectos que solamente él y sus allegados conocen!: Alejandro Armenta reclama a Carlos Barragán posibles sobre precio en una obra

Incluso, hizo circular en la Sierra Norte una versión de que podría renunciar a Morena, como si el partido que gobierna el país, el estado, el Congreso y la mayoría de municipios se perdiera de alguien o algo que valiera la pena: Carlos Barragán Amador podría renunciar a MORENA, tras el regaño del gobernador Alejandro Armenta Mier, en su visita a la junta auxiliar Villa Ávila Camacho La Ceiba.

“Extraoficialmente se rumora la salida del Presidente Municipal de Xicotepec, Carlos Barragán Amador, del Partido Movimiento de Regeneración Nacional MORENA, tras los hechos esta tarde en la visita del mandatario Alejandro Armenta Mier a La Ceiba. Todo indica que el alcalde Carlos Barragán tendría una reunión con su equipo cercano para tomar la decisión y en las próximas horas se espera una información oficial.

LOS MÚLTIPLES PECADOS DE UN EDIL EN SU LADRILLITO

El del fin de semana pasado no fue, ni con mucho, el único escándalo de dicho edil, que en poco más de un año de gestión se ha conducido con EXTREMAS FRIVOLIDAD e IRRESPONSABILIDAD, como ocurrió durante las lluvias e inundaciones de octubre pasado, que provocaron la muerte de un tigre blanco, ejemplar en peligro de extinción, cautivo en una especie de zoológico semi clandestino, Animalia Park, que –dicen los serranos- sería propiedad del propio alcalde: Luto en la Sierra Norte exhibe inutilidad e incompetencia de presidentes municipales; Carlos Barragán Amador y Marco Valencia Ávila siguen el camino de Rogelio López Angulo

Tres meses después del fallecimiento de dicho espécimen, reitero, en peligro de extinción, ni el ayuntamiento de Xicotepec ni la presunta Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) presentaron papeles sobre qué era Animalía Park, cuál era su razón de poseer un ejemplar de ese tipo y por qué demonios carecía de protocolos para afrontar un fenómeno meteorológico y proteger a las especies.

Además, como se denunció en este mismo espacio en diciembre pasado, Barragán Amador dejó sin cancha de entrenamiento a un grupo de jóvenes basquetbolistas, que había participado en torneos interestatales: Carlos Barragán y Rogelio López…cortados con la misma tijera

En el video del JUSTIFICADÍSIMO REGAÑO de Alejandro Armenta al munícipe de Xicotepec, mientras el gobernador le reclama que la gente está inconforme con la presunta pavimentación de 4 millones de pesos, algún ciudadano le grita al alcalde: ¡Queremos agua!. La del fin de semana pasado no fue, ni de lejos, la primera vez que, al parecer, el ayuntamiento y quien lo encabeza ponen SUS PROPIAS PRIORIDADES encima de las de la gente.

PRIMERO EL FESTIVAL…LUEGO EL AGUA PARA LA CIUDADANÍA

En septiembre del año pasado, a punto de cumplir un año al frente del gobierno local, el presidente decidió armar lo que los serranos llamaron el “Barragán Fest”; es decir, un costosísimo festival con artistas de fama nacional e incluso, preguntó a la gente quiénes querían que participaran.

El problema, según muchos ciudadanos, es que las necesidades de este Pueblo Mágico son otras y muy diferentes, como infraestructura educativa, contratar médicos en hospitales locales, seguridad pública y, como se lo recordaron a Barragán Amador el fin de semana anterior, la falta agua potable.

Tal vez, dotar de este líquido a los xicotepenses no sea un negocio atractivo para quienes gobiernan el municipio, pero lo cierto es que las familias SÍ necesitan agua en sus hogares, negocios, etc: Carlos Barragán Amador: Con las prioridades BIEN DEFINIDAS…primero su festival y al último la falta de agua

En abril pasado, mientras una ola de feminicidios sacudía Xicotepec y lo ponía en el ojo del huracán en el resto del estado e, incluso, el país, su alcalde andaba de paseo en Europa, pese a que durante los primeros meses de gobierno se incrementó el índice delictivo: Carlos Barragán Amador y Gissel Santander, entre los políticos infectados tras el feminicidio de Fanny