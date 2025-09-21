Carlos Barragán Amador: Con las prioridades BIEN DEFINIDAS…primero su festival y al último la falta de agua

DEBATE

No, nadie puede cuestionar al presidente municipal neomorenista de Xicotepec de Juárez, Carlos Barragán Amador, por no tener bien definidas sus prioridades, las del ayuntamiento y, desde luego, las de los recursos públicos que maneja: Primero su festival y al último las verdaderas necesidades de la gente, como agua, caminos, educación, salud, etc.

Fan de la “dolce vita”, sin importar si se financia con dinero del municipio, Carlos “haragán” Amador decidió realizarse lo que la gente comenzó a llamar el “Barragán Fest” y comenzó a promoverlo en su página oficial, donde pidió que la gente eligiera qué grupo musical de renombre Y PRECIO NACIONAL se debía contratar. El problema es que SUS prioridades no son –necesariamente – las de los ciudadanos.

Su “iniciativa” generó indignación en muchas personas, que enfatizaron las VERDADERAS necesidades de la ciudad, que el edil ha ignorado en casi un de gestión, pese a que SÍ son prioritarias o, cuando menos, deberían serlo para la autoridad municipal, como:

· Mejora de caminos en la zona de La Ceiba

· Construcción de un kínder en la comunidad de Tlapehuala

· Contratación de médicos en hospitales locales

· Mejoras en la seguridad pública

· Soluciones a la falta de agua potable

· Pavimentación de calles y mantenimiento al Mercado Municipal.

La indignación de un sector de la comunidad xicotepequense es fuerte, ya que el alcalde ha optado por organizar “un circo” y entretenimiento, en lugar de atender los problemas y necesidades de la gente. Incluso, algunos cibernautas han sugerido que la promoción del “Barragán Fest” tiene un trasfondo económico y que la organización de un evento de esa magnitud podría generarle jugosas ganancias”, pese a que el municipio SÍ tiene carencias que el ayuntamiento –al menos en teoría-tendría que atender.

CON VIOLENCIA, ESCÁNDALOS, FRIVOLIDAD Y POLÉMICA COMO SELLO POLÍTICO

Desde luego que no es la primera vez que “haragán Amador” se autoinsmiscuye en una polémica y/o escándalo, como lo demostró el que fuera baleado en un bar de Manzanillo, Colima, en febrero de 2017, cuando era diputado federal y, supuestamente, andaba de vacaciones:Balean al diputado Carlos Barragán Amador afuera de un bar en Manzanillo

Después, en diciembre del 2020, antes que lo recogiera la 4T, cuando buscaba ser candidato “independiente”, el actual edil de Xicotepec se vio envuelto en otro hecho violento, con sangre, cuando murieron dos de sus presuntos colaboradores: Atentado en Xicotepec de Juárez mueren dos personas del equipo de Carlos Barragán Amador, aspirante a candidato independiente

A principios de este mes, su búsqueda de reflectores y espectáculos le jugó una mala pasada al presidente de Xicotepec, cuando la defensora de derechos digitales le acusó de explotación animal (y no se refería a “haragán Amador ni a su cabildo), después de que el munícipe se exhibió en redes sociales con ejemplares salvajes al hacer la promoción de “Animalia”: Olimpia Coral Melo acusa al presidente de Xicotepec de explotación animal

HISTRIONISMO Y ESPECTÁCULO, SELLOS NEFASTOS DE MUCHOS ALCALDES

Desde la capital del estado, quizás en el mismo Congreso local, tal vez alguien debería exigirle al alcalde de Xicotepec que se deje de payasadas y populismo y se dedique a atender problemas concretos.

A lo mejor, este político no se enteró de que el 19 de este mes un derrumbe en el cerro sorprendió a los habitantes de Atequexquitla y, aunque afortunadamente no hubo heridos, hasta el momento nadie del ayuntamiento y mucho menos el edil se ha tomado la molestia de ir a la comunidad, atender a la gente ni verificar la posibilidad de que nuevos fenómenos meteorológicos dañen a la población: Derrumbe en cerro sorprende a habitantes de Atequexquitla, en Xicotepec

Lamentablemente para Puebla, Barragán Amador no es –ni de lejos – el único ni el peor de los ediles en sus arranques de histrionismo y necesidad de atención, porque, como él, muchos de sus colegas son proclives a preferir las luces y reflectores, en lugar de dedicarse a resolver las carencias de los pueblos, como se evidenció recientemente con el escándalo del patán edil de Cuyoaco, Iván Camacho, que ganó NOTORIEDAD NACIONAL no por logros o programas de gobierno, sino con su soberbia, estupidez y prepotencia en un centro comercial: Alcalde de Cuyoaco Grita y Presuntamente Amenaza a Empleado de Tienda de Ropa en Puebla .