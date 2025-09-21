Julio Rejón ganó la segunda fecha de Los Playoffs de Nascar México en El Ecocentro Queretano

Staff/RG

El domingo 21 de septiembre de 2025 quedará en la memoria de Rejón, ya que se impuso en la segunda carrera de playoffs. El ganador de JV Motorsports, a bordo de su Chevrolet No. 55, inscribió su nombre como ganador en el Ecocentro. Fue la undécima fecha de la temporada, que confirmó los siete clasificados y son quienes continuarán la pelea por el título.

Este domingo, ante una multitud, Julio no era el favorito para llevarse el triunfo pese a ganar fecha anterior que se corrió en San Luis Potosí.

El triunfador estuvo al frente del pelotón en las últimas vueltas, porque quien lideró casi toda la carrera fue el piloto de AGA Racing Team, Alex de Alba, que cruzó la meta tercero. Precisamente en el momento que el vencedor logró rebasar a Alex, aprovecho el piloto de Prime Sports, Xavi Razo, para apoderarse de la segunda posición.

“Vamos por todo, tenemos lo que se requiere para consagrarnos y ahora toca San Luis potosí, donde intentaremos volver a subir a la parte más alta del podio”, expresó Rejón

Por su parte Razo estaba feliz porque a pesar que muchos lo daban sin posibilidades de continuar en playoffs, pudo lograrlo: “Gracias al trabajo de todo el equipo de Jordi y a lo que yo puse en la pista”.

“De ninguna manera me voy decepcionado por el objetivo era continuar en los playoffs, además fui quien más vueltas estuvo al frente de la carrera, y vamos a mi tierra para el último paso rumbo al máximo galardón”, dijo el potosino Alex de Alba.

En tanto que la carrera también tuvo momentos dramáticos para definir los siete lugares, ya que algunos de los que buscaban esa posibilidad, sufrieron accidentes que los dejaron afuera.

Pasan a la siguiente ronda, Max Gutiérrez, Julio Rejón, Alex de Alba, Abraham Calderón, Eloy Sebastian, German Quiroga y Xavi Razo. Fueron eliminados, Rubén Rovelo, Rubén García Jr. y Enrique Baca.

HELIO MEZA SE IMPONE EN QUERÉTARO, Y PASA SIN PROBLEMAS EN LA CHALLENGE SERIES

La fecha 11 de Challenge Series, que se corrió en el Ecocentro de Querétaro, fue el escenario para que el piloto de Alessandros Racing, Helio Meza, se llevara la victoria luego de una competencia sumamente intensa y competitiva, consiguiendo también sumar puntos importantes en los playoffs.

Meza a bordo del auto No. 27, arrancó desde la pole de la categoría y durante la prueba siempre estuvo en el sitio de privilegio.

“Fue una carrera muy complicada, tuvo de todo, pero el equipo me dio un auto competitivo que me facilitó llevarme la pole, la victoria y finalmente poder seguir en la pelea por el campeonato”, dijo Meza.

La segunda posición fue para Diego Ortíz de Mediatek quien aseguró que las cosas marchan tal cual lo habían planeado: “Una buena carrera en la que había que cuidarse y lo conseguimos”.

El piloto Restonic, Giancarlo Vecchi, subió al tercer escalón del podio y aclaró que para el equipo es un gran día, porque los resultados fueron excelentes y ahora de inmediato se pondrán a trabajar para la competencia potosina.

Continuarán en los playoffs de Challenge Series, Helio Meza, Diego Ortíz, Giancarlo Vecchi, Santos Zanella Jr., Alonso Salinas, Víctor Barrales Jr. y Jorge de la Parra. Fueron eliminados, Santos Zanella Sr., Regina Sirvent, Esteban Rodríguez y Eliud Teviño.