Agenda deportiva del 30 de abril al 3 de mayo: Cuartos de final Liga MX, GP Miami y Súper Final de clavados

CLARO SPORTS

Este fin de semana llega cargado de emociones con una agenda que combina lo mejor del deporte internacional y nacional, donde destacan eventos de alto impacto para la afición mexicana. La actividad arranca con el béisbol, pero el foco se intensifica con el regreso de la Fórmula 1 en el Gran Premio de Miami, donde Sergio ‘Checo’ Pérez buscará protagonismo en un circuito clave de la temporada. A la par, los clavados mexicanos viven un momento crucial en la Súperfinal de la Copa del Mundo, con figuras como Osmar Olvera, Juan Manuel Celaya y Gaby Agúndez peleando por medallas en múltiples pruebas. En territorio nacional, la tensión crece con el inicio de los cuartos de final de la Liga MX, con duelos de alto voltaje como América vs Pumas y Tigres vs Chivas que prometen marcar el rumbo hacia el título.

Claro Sports con los mejores eventos deportivos: agenda del 30 de abril al 3 de mayo

Además de lo ya mencionado, Claro Sports se une a esta agenda con un fin de semana cargado de actividad internacional con eventos de alto impacto que marcan la agenda deportiva. El fútbol europeo toma protagonismo con las semifinales de la UEFA Europa League y la UEFA Conference League, mientras que el automovilismo acelera con la doble jornada de la Formula E en Berlín. En el voleibol, la élite del continente define a su campeón en la CEV Champions League femenil, y el ciclismo mantiene el ritmo con las etapas clave del Tour de Turquía. A nivel nacional, la Liga Mexicana de Béisbol ofrece duelos atractivos con equipos protagonistas, en una cartelera que combina intensidad, definición y espectáculo en distintas disciplinas.