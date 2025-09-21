Los Ejemplares del Rancho lanzan “Sin miedo al éxito”, su nueva producción discográfica

Por Mino D’Blanc

“Sin miedo al éxito” es la nueva producción discográfica de Los Ejemplares del Rancho y que ya se encuentra disponible en todas las plataformas digitales.

La talentosa agrupación oriunda de Sonora ha logrado crear su propio estilo dentro del género norteño. Con este disco consolidan una etapa renovada con visión, frescura y autenticidad.

“Sin miedo al éxito” contiene doce canciones que invitan al oyente a experimentar aquellas emociones relacionadas a diversas vivencias cotidianas. Incluye sencillos como “Oye Güerita”, “Un nuevo día”, “Mil botellas” y la homónima de este material. Cabe menciona que precisamente la canción “Sin miedo al éxito” se posicionó durante tres semanas consecutivas en el lugar número 1 de la lista popular de Monitor Latino en México.

La canción que encabeza el álbum es “Vive la vida”, autoría de la primera voz, acordeón y líder de Los Ejemplares del Rancho que es Filiberto Nery Jr. Es una alegre melodía que invita al público a disfrutar de la vida al máximo y a darle buena cara a todas las situaciones difíciles. Cabe mencionar que dicho tema está acompañado de un video oficial que promueve una actitud positiva.

Cabe mencionar que la mayoría de las canciones de este disco son del propio autor. Los otros son covers.

Este lanzamiento refuerza el compromiso de Los Ejemplares del Rancho por mantener viva la tradición musical que los ha llevado a consolidarse como uno de los proyectos más sólidos del género, permitiéndoles ir forjando una carrera a paso firme.

El tracklist es: 1.- Sin miedo al éxito, 2.- Mil botellas, 3.- Tengo el presentimiento, 4.- Un nuevo día, 5.- Oye güerita, 6.- Bonita la morenita, 7.- Vive la vida, 8.- Brinca brinca, 9.- Del novato al maestro, 10.- El number one, 11.- Tú ya eres cosa del pasado y 12.- Gracias a Dios.