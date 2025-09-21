Gerardo Rodríguez, conquista Querétaro y se lleva su 5° triunfo de Trucks México Series

Staff/RG

Se corrió en el Autódromo de Querétaro, el episodio semifinal de la Temporada Regular del campeonato de desarrollo más importante de nuestro país, Trucks México Series presentado por Mikel’s- TUM Logística- Moncar- Turibus- Beker Eyewear- Hoosier Tire México- Carreras en Vivo – Hotel México Plaza, competencia llena de emoción que entregó el triunfo a Gerardo Rodríguez, el 5° para él en esta campaña .

Ante un público tan caluroso como el clima que imperó en tierras queretanas, se vivió el décimo asalto de Trucks México Series 2025, semifinal de la Temporada Regular que comienza a tener un sabor a playoffs, siendo de vital importancia para todos los contendientes en busca de un boleto a la fase definitiva.

La batalla al título ha sido parejera entre Gerardo Rodríguez y Mateo Girón, quienes desde la calificación se metían en un duelo interesante que entregaba la “Pole” al primero en su camioneta #26 de Alessandros Racing.

Poco antes del mediodía de este domingo 21 de septiembre, se daría el banderazo que indicaba el comienzo de la competencia pactada a 70 vueltas; regalando una primera parte sin incidentes hasta llegar al “stage” en la vuelta 30, siendo Gerardo el único líder, pero teniendo a Mateo Girón en la #5 por detrás de él, seguidos por Roberto Espinosa en la #96 y Valeria Aranda en la #27.

En una de las competencias más continuas, Gerardo Rodríguez conseguiría llevarse la carrera de principio a fin para obtener su 5° triunfo, empatando a Mateo Girón quien también subía al podio en la segunda posición, cerrando Roberto Espinosa el ansiado top-3.

Rafael Maggio, Valeria Aranda, Santiago Cruz, Everardo Fonseca, Santiago Torre, Eduardo de la Rosa y Alexandra Mohnhaupt, completaron las 10 primeras posiciones.

Trucks México Series presentado por Mikel’s- TUM Logística- Moncar- Turibus- Beker Eyewear- Hoosier Tire México- Carreras en Vivo – Hotel México Plaza, volverá a San Luis Potosí el próximo 5 de octubre para cerrar su Temporada Regular 2025, en el desafiante Súper Óvalo Potosino.