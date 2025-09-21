El primer Trolebús Mexiquense, acción destacada de Delfina Gómez rumbo a su Segundo Informe

EL VALLE

Toluca, Méx.- A unos días de presentar su Segundo Informe de Gobierno, la gobernadora Delfina Gómez Álvarez, llega con una de las obras más significativas de su administración, el Trolebús Chalco-Santa Marta, que ya es considerado un parteaguas en la movilidad de la zona oriente del estado.

Con una inversión histórica de 12 mil millones de pesos, el proyecto del Trolebús Mexiquense ha transformado la manera en que miles de personas se trasladan diariamente entre el oriente del Estado de México y la Ciudad de México. Desde su inauguración, el sistema ha registrado casi 3 millones de viajes, consolidándose como una alternativa rápida, moderna y sustentable de transporte público.

Pero más allá de las cifras, el cambio más notable es el impacto directo en los tiempos de traslado: lo que antes implicaba hasta dos horas de trayecto, hoy se reduce a solo 45 minutos, lo que representa una disminución del 62.5%. Este ahorro en tiempo no solo mejora la calidad de vida de los usuarios, sino que también impulsa la productividad y el acceso a oportunidades económicas, educativas y sociales.

La administración de Delfina Gómez ha apostado por fortalecer la red de transporte público en todo el estado. De acuerdo con cifras oficiales, en otro de los sistemas integrados, el Mexibús ha transportado ya más de 120 millones de personas, mientras que el Mexicable, sistema de teleférico urbano, superó los 16 millones de pasajeros. Estas cifras consolidan al Estado de México como la entidad con mayor infraestructura de transporte masivo del país.

Por otro lado, como parte de una política pública enfocada en la inclusión y la equidad, el gobierno estatal implementó esquemas de gratuidad para personas en situación vulnerable. En este sentido, se han otorgado más de 15 millones de viajes gratuitos, además de 17 millones de transbordos sin costo, lo que representa un ahorro superior a los 300 millones de pesos para las familias beneficiarias.

Cabe destacar que el próximo lunes 22 de septiembre, Delfina Gómez presentará formalmente su Segundo Informe de Gobierno ante el Congreso del Estado de México, en una sesión solemne donde se dará cuenta de los avances de su administración.

Posteriormente, la mandataria ofrecerá un mensaje público en el Teatro Morelos de Toluca, donde se espera una amplia asistencia de ciudadanos, representantes sociales y miembros del gabinete. Además, en un gesto de cercanía con la población, la gobernadora encabezará informes regionales en Temascaltepec, Atlacomulco y Texcoco, con el objetivo de rendir cuentas directamente ante las y los mexiquenses de las zonas Sur, Norte y Oriente de la entidad.

Con estos actos, Gómez Álvarez busca fortalecer el principio de transparencia y rendición de cuentas, y reafirmar su compromiso con un gobierno cercano, eficiente y transformador.