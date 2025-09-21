Intentos desesperados

EN LÍNEA DEPORTIVA

Pepe Hanan

Nunca fue tan difícil la llegada de un DT a un equipo como la de Hernán Cristante al banquillo del equipo de la Franja.

Cristante declaró que aceptó venir a Puebla aún cuando su círculo familiar y cercano le advirtió que esperara una mejor opción, debido a que estaban enterados del entorno que rodeaba al equipo poblano.

La falta de oportunidades, los espacios cerrados y la tendencia por traer a México a entrenadores jóvenes influyeron para que Cristante aceptara ser el técnico peor pagado de la Liga MX. De la misma forma, tuvo que aceptar trabajar con un cuerpo técnico al que no conocía ni quería, con excepción de Joaquín Velázquez y Marco Capetillo, quienes aceptaron venir al Club Puebla por un sueldo miserable, de acuerdo con lo que se paga en el fútbol mexicano.

Me queda claro que ni Cristante, ni Velázquez, ni tampoco Capetillo, vinieron al equipo camotero por dinero; vinieron por una oportunidad de trascender en el fútbol mexicano, con los riesgos que eso implica.

El partido del viernes pasado en Aguascalientes frente al Necaxa marcó el cuarto encuentro consecutivo entre ambas escuadras en el que los hidrocálidos derrotan a los poblanos, ya sea jugando en Aguascalientes o en Puebla, lo cual ya refleja una paternidad por parte de los Rayos sobre los Camoteros.

Ninguno de los dos equipos pasaba por su mejor momento; sin embargo, los de Gago acertaron frente al marco rival, situación que los de la Franja simplemente no pudieron.

PREOCUPACIONES

Tan preocupados se encuentran Cristante, Velázquez y Capetillo que, de últimas, optaron por traer al psicólogo que estuvo con Cruz Azul durante el último campeonato de la Máquina en 2021, a quien se le conoce como “Yiyo” (cuyo nombre es Antonio Rivas).

Él es experto en entrenamiento mental y su función consiste en fortalecer la mentalidad de los jugadores y disipar los “fantasmas” o la presión que rodea al equipo.

Desgraciadamente, según me platicaron, existe un gran trabajo por delante.

El diagnóstico determinó que estamos ante una situación de jugadores acostumbrados a perder, a jugar sin presión por lograr objetivos, ante la anarquía que reina en el club desde hace mucho tiempo, donde pase lo que pase no ocurre absolutamente nada.

De ahí el tener, durante los últimos años, equipos realmente patéticos que suman 32 puntos de 180 disputados.

El cuerpo técnico intenta trabajar, no sólo en lo futbolístico, sino también en lo mental, para tratar de sacar algo positivo en esta temporada donde ya se acumulan 7 derrotas en 9 partidos disputados.

Entre un cuerpo técnico ciertamente dividido —y no porque exista pleito, sino simplemente porque los que estaban y se quedaron por contrato no forman parte de las confianzas de quienes llegaron— y un grupo de jugadores catalogados por el experto como “perdedores”, la cosa no pinta precisamente bien para los aficionados poblanos.

Sin embargo, la esperanza muere al último, y más rápido de lo pensado los de la Franja tendrán su revancha precisamente frente a otro equipo que tampoco pasa por su mejor momento: el Pachuca de Jaime Lozano, que viene de caer en casa dos goles por cero frente al limitado equipo de Querétaro.

Armando Martinez explotó contra todos en el vestidor de Pachuca tras la derrota contra los Gallos:

https://x.com/fer_esquivel22/status/1969608000391287087?t=O5bXgpEq2DxPpEX7OpB74Q&s=19

El martes a las 7 p.m., en el Cuauhtémoc, se tendrá la inmejorable oportunidad para los de Cristante de sacarse la espina y sumar de a tres antes de que alcanzar al Santos de Torreón sea imposible en la lucha porcentual, y se tengan que pagar una multa de 80 millones de pesos, lo cual terminaría por sepultar cualquier intento de mejorar la situación del equipo de la Angelópolis.

Ya para el viernes, a las 9 p.m., se estará recibiendo al Rebaño Sagrado en un partido que puede determinar el derrotero de la temporada para los Camoteros.

Semana definitiva, sin lugar a dudas.

Nosotros, como siempre, seguiremos en línea.

Hasta la próxima.

