Reyes Magos llegan al Centro Histórico a comprar juguetes

María Tenahua
Melchor, Gaspar y Baltazar llegaron a la 5 de Mayo y 16 Poniente del Centro Histórico de Puebla, para hacer las compras de juguetes de los niños, quienes esperan con ansias este 6 de enero.
Con lista en mano de lo solicitado por los niños, los reyes del oriente recorrieron las calles de la ciudad en su camello, elefante y caballo, para llegar al primer cuadro y hacer sus compras.
Con bolsas de color negro, caminaron por la calle 5 de Mayo y 16 Poniente para verificar los precios con el objetivo de adquirir los mejores regalos para los infantes.
Las muñecas, coches de control remoto, robots, dinosaurios, muñecas KPOP, barbies, casitas de muñecas, casitas de acampar, cocinas, funkos, carriolas con sus bebés, triciclos, bicicletas, juegos de te y pistas de coches son los juguetes que más predominan.
