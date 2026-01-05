Banca de la Mujer detona autonomía  de poblanas

-Inversión histórica de 113 millones de pesos impulsa el crecimiento de empresas lideradas por poblanas.

-El programa alcanza cobertura en 85 municipios y beneficia a más de mil mujeres al cierre de año.

Desde Puebla

CIUDAD DE PUEBLA, Pue. – Mil mujeres de 85 municipios fueron beneficiadas durante el primer año de gobierno de Alejandro Armenta a través del Programa Banca de la Mujer, consolidado como eje central para impulsar la independencia financiera femenina. Esta iniciativa brinda acceso a financiamientos asequibles, capacitación especializada y asesoría técnica para el desarrollo de proyectos productivos en distintas regiones del estado.

Los resultados al corte de diciembre de 2025 superan las proyecciones iniciales, tras la incorporación de nuevas beneficiarias en la recta final del ejercicio anual. Actualmente el programa destaca como la política pública más amplia en materia de finanzas con perspectiva de género en la historia reciente del estado.

El secretario de Desarrollo Económico y Trabajo, Víctor Gabriel Chedraui, informó que un grupo de 49 empresarias accedió a créditos por un monto de 113 millones de pesos, recursos que permiten la modernización de procesos industriales, la expansión de mercados y el aumento de la capacidad operativa en negocios ya establecidos.

Explicó que este primer año de operación se entregaron estímulos a 500 mujeres que concluyeron su formación técnica en los Centros de Capacitación de Desarrollo (CECADE) y las Casas Carmen Serdán. Este impulso económico inicial transforma ideas de negocio en proyectos reales que fomentan el autoempleo en localidades con alta vulnerabilidad. Asimismo, el secretario confirmó el compromiso de 600 solicitudes adicionales bajo el subprograma de Microcréditos Individuales.

Finalmente, Víctor Gabriel Chedraui destacó que todas las participantes acceden de forma obligatoria a esquemas de educación financiera para asegurar el éxito de sus inversiones. La Banca de la Mujer ofrece una ruta de salida para víctimas de violencia económica y una plataforma de despegue para jóvenes emprendedoras o jefas de familia.