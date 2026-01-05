Llama Pavel Gaspar a presidentes municipales a la honestidad

Están obligados a rendir cuentas

– Señala que los recursos públicos eran sinónimo de saqueo, pero eso está cambiando

– “Si aman a sus pueblos, trabajen con honestidad”: gobernador Armenta

Desde Puebla

Al pedir a las y los presidentes municipales honestidad y trabajo en beneficio de sus demarcaciones, el líder de la Junta de Gobierno y Coordinación Política del Congreso del Estado, Pavel Gaspar Ramírez, señaló que, durante muchos años, los recursos públicos fueron sinónimo de privilegios, opacidad y saqueo, pero eso está cambiando.

“Tal y como lo dice nuestra presidenta Claudia Sheinbaum: gobernar no es servirse del poder, sino servir al pueblo. Y esa frase resume una nueva ética pública, con honestidad, eficiencia y responsabilidad humana”, indicó.

Pavel Gaspar expuso que con las administraciones humanistas no solo se busca el crecimiento económico, sino el desarrollo social, ético y moral. Además, respaldó la postura del gobernador Alejandro Armenta, al dejar en claro que en Puebla se terminó el uso del poder para hacer negocios personales.

“El buen uso de los recursos públicos es parte esencial de la democracia y no lo decimos como consigna, sino como principio constitucional, porque la democracia no se agota en las urnas, se confirma todos los días cuando el dinero público se administra con honestidad, con eficiencia y con sentido social”, señaló.

Durante su participación en la rueda prensa que encabezó el gobernador Alejandro Armenta, el presidente del Congreso mencionó que cada peso de los recursos públicos es del pueblo y debe regresar al pueblo, en obras, servicios, bienestar y oportunidades de desarrollo. Ejemplo de ello es el programa de Obra Comunitaria que impulsa el Ejecutivo, donde la ciudadanía participa para decidir sobre el uso del dinero.

Por su parte, el gobernador Alejandro Armenta refirió que las y los presidentes municipales tienen la responsabilidad de administrar de forma eficiente los recursos. En este sentido, exigió honestidad y trabajo por parte de todas y todos los servidores públicos.

“Si aman a sus pueblos, trabajen con honestidad, no acepten moches, no acepten milpas, ni mucho menos metan a sus constructoras a hacer las obras, eso es delito”, indicó.