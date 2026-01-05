Buscan incorporar mil elementos de la Universidad de las Ciencias Policiales

Erika Méndez
La secretaría de Seguridad Pública (SSP) de Puebla, busca incorporar mil nuevos elementos por medio de la Universidad de las Ciencias Policiales.
Anunció el titular de la dependencia, Francisco Sánchez González, quien destacó que se impartirán dos cursos especializados.
Detalló que actualmente hay 4 mil 600 elementos operativos y el objetivo es llegar a nueve mil al cierre de la administración enfocados en investigación, en materia forestal y cibernética.
