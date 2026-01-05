Comerciantes de juguetes del centro esperan aumento del 70 al 80% en ventas por los Reyes Magos

María Tenahua
Los comerciantes de la calle 16 Poniente y 5 de Mayo esperan un incremento de ventas entre el 70 y 80 por ciento, debido a los Reyes Magos.
Señalaron que desde temprana hora comenzaron las ventas.
Los comerciantes señalaron que lo más solicitado por Melchor, Gaspar y Baltazar son los carritos de control remoto, casas, barbies, muñeca K-pop.
“Lo que se está vendiendo ahorita son los carros de control remoto, consolas, tengo de mil 500 lo más caro y hasta de 100 pesos es el más económico”, enfatizó.
Los Reyes Magos podrán hacer sus compras todo el día de hoy hasta la madrugada.
You may also like
-
Reyes Magos llegan al Centro Histórico a comprar juguetes
-
Llama Pavel Gaspar a presidentes municipales a la honestidad
-
Delcy Rodríguez ‘deja solo’ a Maduro: Invita a EU a trabajar en ‘agenda de cooperación’ con Venezuela
-
Sheinbaum: No creo que Trump tome muy en serio invasión a México; violencia en el país no se resuelve con intervención, reitera
-
Error presidencial