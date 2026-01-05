Detienen a dos por portación ilegal de armas y amenazas en Atlixco

DesdePuebla
Elementos de la secretaría de Seguridad Ciudadana de Atlixco detuvieron a dos personas del sexo masculino en la colonia revolución, señaladas por presuntas amenazas con arma de fuego.
La detención se realizó gracias a un reporte recibido en el centro estratégico de monitoreo, motivo por el cual se implementaron recorridos de seguridad y vigilancia que permitieron la localización de los presuntos responsables.
Al ubicar a los sujetos, quienes coincidían con las características señaladas, se les efectuó una inspección preventiva conforme a protocolo, asegurando dos armas de fuego abastecidas y cartuchos útiles, sin que acreditaran la licencia correspondiente.
Ambos masculinos fueron detenidos, informados de sus derechos y puestos a disposición del ministerio público, quien determinará su situación jurídica.
You may also like
-
Banca de la Mujer detona autonomía de poblanas
-
Llama Pavel Gaspar a presidentes municipales a la honestidad
-
Buscan incorporar mil elementos de la Universidad de las Ciencias Policiales
-
Los municipios no deben ser fuentes de saqueo: Alejandro Armenta
-
A 5 meses del mundial, predomina el pesimismo en los aficionados mexicanos: Consulta Mitofsky