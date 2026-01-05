Morena exige transparencia con los recursos públicos a Carlos Barragán

Jorge Barrientos

La dirigente estatal de Morena, Olga Lucía Romero Garci-Crespo, y el presidente del Congreso de Puebla, Pável Gaspar Ramírez, señalaron que el presidente municipal de Xicotepec de Juárez, Carlos Barragán Amador, tiene la obligación legal y moral de transparentar el uso de los recursos públicos.

Ambos respaldaron la postura del gobernador Alejandro Armenta Mier, quien solicitó al edil rendir cuentas ante un posible sobrecosto en la contratación de obras públicas en el municipio.

Romero Garci-Crespo afirmó que la rendición de cuentas es una obligación democrática y un deber ético, y sostuvo que en la Cuarta Transformación no hay espacio para la simulación ni los privilegios. Asimismo, hizo un llamado a los integrantes de Morena a gobernar con honestidad, congruencia y cuentas claras, en apego a los principios de austeridad y transparencia impulsados por la presidenta Claudia Sheinbaum.

Por su parte, el diputado local y presidente de la Junta de Gobierno y coordinación Política en el congreso de Puebla, Pável Gaspar exhortó a los presidentes municipales a conducirse con honestidad y a cumplir con su responsabilidad de rendir cuentas, al señalar que en Puebla se terminó el uso del poder para beneficio personal y que los recursos públicos deben regresar al pueblo en obras y servicios.